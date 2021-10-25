Губернатор южнокорейской провинции Кёнгидо подал в отставку
Сувон, Южная Корея, 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил о своей отставке с поста губернатора провинции Кёнгидо. Об этом 25 октября сообщает KBS со ссылкой на заявление кандидата.
По закону Ли Чжэ Мён должен покинуть прежнюю должности как минимум за 90 дней до выборов, или до 9 декабря. Однако, по словам его помощников, кандидат в президенты решил уйти в отставку досрочно по просьбе руководства правящей партии.
Выступая на пресс-конференции в здании администрации провинции Кёнгидо в городе Сувоне, Ли Чжэ Мён пообещал «превратить кризис в возможность для грандиозного скачка и создать страну, которой будет завидовать мир».
Известно, что обязанности губернатора до очередных выборов будет исполнять заместитель по административным вопросам О Бён Гвон.