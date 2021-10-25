Сувон, Южная Корея, 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Южной Кореи от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён объявил о своей отставке с поста губернатора провинции Кёнгидо. Об этом 25 октября сообщает KBS со ссылкой на заявление кандидата.

Kenny J Lee Южная Корея

По закону Ли Чжэ Мён должен покинуть прежнюю должности как минимум за 90 дней до выборов, или до 9 декабря. Однако, по словам его помощников, кандидат в президенты решил уйти в отставку досрочно по просьбе руководства правящей партии.

Выступая на пресс-конференции в здании администрации провинции Кёнгидо в городе Сувоне, Ли Чжэ Мён пообещал «превратить кризис в возможность для грандиозного скачка и создать страну, которой будет завидовать мир».

Известно, что обязанности губернатора до очередных выборов будет исполнять заместитель по административным вопросам О Бён Гвон.