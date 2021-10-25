Ташкент, 25 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Выборы президента Узбекистана, состоявшиеся 24 октября, были прозрачными, достоверными и демократичными. Об этом заявил 25 октября на пресс-конференции глава миссии наблюдателей, заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

По его словам, миссия ШОС признала, что предвыборная кампания в стране прошла на основе гласности и широкой информированности граждан, у кандидатов были равные условия доступа к СМИ. Жалоб и замечаний в миссию не поступало.

Ашимов также отметил, что наблюдатели без препятствий работали на участках. Голосование прошло в соответствии с национальным законодательством и международными нормами.

«Миссия признает состоявшиеся выборы прозрачными, достоверными и демократичными», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в президентских выборах в Узбекистане участвовали пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Шавкат Мирзиёев. Итоги голосования будут объявлены в 25 октября в 14:00 мск. Явка превысила 80%.

Читайте также: ЦИК Узбекистана не подтвердил информацию о победе Мирзиёева на выборах