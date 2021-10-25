Саратов, 25 октября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией, ОРВИ и гриппа полностью закрыты несколько школ и дошкольных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального минобразования.

Mos.ru Дистанционное обучение

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По уточненным данным ведомства, на 25 октября полностью закрыты четыре школы в Калининском районе, две школы — в Екатериновском районе, по одной — в Аткарском, Воскресенском и Турковском районах. Воспитанники двух детских садов в Калининском и Петровском районах также вынуждены оставаться дома из-за вспышки заболеваемости.

Частично закрыты 89 классов в 55 школах и 21 группа в 16 детских садах.

Кроме этого, на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заболеваний ОРВИ и гриппом переведены 323 группы в восьми вузах Саратовской области.

Из-за выявленных случаев заболеваний коронавирусной инфекцией на удаленный формат обучения перешли 128 студентов в трех профорганизациях Саратова.

ИА REGNUM напоминает, с 25 октября в Саратовской области общественные места можно посещать только при наличии QR-кодов.

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