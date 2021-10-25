Москва, 25 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Рекомендации, как предохранить кузов автомобиля от грязи в осенний период, дали эксперты портала «АвтоВзгляд».

Michael Gil Автомобили

Так, по мнению экспертов, полировка с использованием специальных составов поможет предотвратить налипание грязи на кузов. Подобные средства могут заполнить все трещины и дефекты на лакокрасочном покрытии машины, что поможет уменьшить налипание грязи. Однако такой способ не сможет обеспечить долговременную защиту кузова.

Ещё один способ справиться с налипшей грязью — это покрытие кузова так называемым «жидким стеклом». Причем это средство более долговечно. Такой способ потребуют тщательной подготовки. По словам экспертов, перед тем, как наносить «жидкое стекло», нужно тщательно помыть машину. А после процедуры транспортное средство должно несколько часов простоять в помещении, чтобы состав затвердел.

Ранее эксперты рассказали, что при скорости 40 км/ч на спущенном колесе можно проехать по ровной асфальтированной дороге два километра.

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