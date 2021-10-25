Москва, 25 октября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Центральный банк России купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 22 октября на общую сумму 15,2 млрд рублей. Об этом 25 октября сообщается на сайте регулятора.

Goverment.ru Банк России

Днём ранее, 21 октября, объем валюты, купленной Центробанком РФ, составлял 15,1 млрд рублей. Регулятор это делает для снижения волатильности финансовых рынков из-за изменений цен на нефть.

К покупкам валюты по бюджетному правилу Центробанк РФ вернулся 15 января 2021 года. За этот период общая сумма купленной валюты составила 1 трлн 685,8 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2021 года ЦБ РФ купил на внутреннем рынке валюту на сумму 6,1 млрд рублей.

Читайте подробнее: Банк России купил валюту на 6,1 млрд рублей