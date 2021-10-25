Киев, , 11:49 — REGNUM Одной из преград на пути украинских властей к включению в ЕС и НАТО может стать Венгрия, желающая вернуть себе часть некогда принадлежавших ей земель на Украине, пишет Мелинда Хэринг в статье, вышедшей 24 октября в The National Interest.

«У президента беднейшей страны Европы Владимира Зеленского целая масса проблем, в том числе пророссийский сепаратизм на востоке, разгул популизма и вопиющее кумовство в парламенте страны, нулевые прямые иностранные инвестиции, коррумпированность судов, изобилие олигархов и ослабление некогда горячего внимания со стороны Запада», — отмечает Хэринг. — К тому же он хочет, чтобы Украина сейчас же вступила в НАТО».

По ее словам, «жизнерадостный» украинский лидер «посвятил большую часть своей энергии попыткам установить мир на востоке Украины, чтобы заложить основу для встраивания Киева в Запад». Тем не менее проблемы Киева не ограничиваются исключительно этим вооруженным конфликтом.

«Однако есть еще одна проблема, которая может сорвать планы Зеленского по НАТО. Эта проблема находится на западе Украины, а не на востоке, и это Венгрия», — добавила она.

Сотрудник аналитического центра напоминает, что на Западе Украины, помимо украинцев, проживает целый ряд народностей, в том числе гуцулы, румыны, венгры и евреи. И хотя на уровне простых людей отношения между ними в целом мирные, это нельзя сказать об отношениях между странами. Так, целый ряд трудностей для Украины, стремящейся в НАТО, может создать Венгрия.

«Поскольку Будапешт является членом и Евросоюза, и НАТО, он может заблокировать членство Киеву в каждой из этих организаций», — указала Хэринг.

Дело в том, продолжает она, что Венгерское государство стремится к воссоединению своего народа и своей нации, на Будапешт не жалеет средств. В то время как в самой республике проживает около десяти миллионов человек, один миллион венгров живет в Румынии, 500 тыс. — в Словакии, 120 тыс. — на Украине. На Украине и в так называемых исторических землях Венгрии венгерские дети получают образование на венгерском языке по венгерским стандартам. За последние тридцать лет Будапешт создал сеть школ, утверждая, что если человек венгр, он должен иметь право на образование на венгерском языке от детского сада до университета. Венгрия регулярно блокирует дальнейшую интеграцию Украины в НАТО и упорно поднимает шум из-за языковой проблемы на Западной Украине.

«Благодаря такому сочетанию идентичностей у Москвы может появиться возможность сделать жизнь Киева еще более сложной, чем она есть сейчас, и эта возможность, без сомнения, радует президента России Владимира Путина, который недавно заявил, что нельзя серьезно верить в существование украинской идентичности», — отметила Хэринг, напомнив о статье российского лидера, в которой он назвал Карпаты «Подкарпатской Русью», как регион именовался во время существования Чехословакии.

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«В регионе есть все, что нужно для максимальной дестабилизации: огромное число национальностей с сомнительной лояльностью Киеву, множество языков, высокий уровень коррупции и один из самых сильных уровней приверженности Московскому патриархату Русской православной церкви на Украине», — продолжила она.

В сложившихся условиях намерения Москвы в Закарпатье определить нетрудно. Россия «хочет» дестабилизировать западную Украину: когда Россия «насильственно аннексировала» Крым и «сожрала» часть восточной Украины в 2014 году, священники РПЦ МП в Карпатах поспешили охарактеризовать конфликт как гражданскую войну на Украине.

«Эта выдумка усиливает версию Москвы о том, что она просто возвращала то, что ей всегда принадлежало», — указала сотрудница Атлантического совета (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации).

Пока же в Карпатах не было вспышки геополитической напряженности и каких-либо серьезных попыток выхода из состава Украины, однако благодаря щедрым вливаниям Будапешта венгерская община на Украине контролирует влиятельные газеты, веб-сайты и телеканалы на венгерском языке на западе бывшей советской республики.

Многие местные жители имеют при себе как венгерские, так и украинские паспорта. Политическая партия «Фидес», напрямую связанная с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в прошлом неоднократно выступала с безответственными заявлениями по поводу конфликта на Украине. В частности, представители партии говорили в 2020 году о том, что из-за действий украинского правительства в Закарпатии создается ситуации для начала гражданской войны.

При этом, указывает Хэринг, стремление Будапешта вернуть себе принадлежавшие ему некогда земли выглядят «совершенной глупостью», поскольку молодые венгры на Украине, имея паспорт одной из стран ЕС, огромным число выезжают из бывшей советской республики.

«Лишь вопрос времени, когда венгерское население Украины переедет в Европейский Союз или в конечном итоге вымрет», — подчеркнула она.