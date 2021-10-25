Ярославль, 25 октября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославской областной психиатрической больнице открыты 70 коек для больных с коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Ярославская областная психиатрическая больница

Речь идёт только о тех больных, кто имеет психические заболевания и инфицирован коронавирусом. При этом в самой клинике будет происходить долечивание пациентов. Сейчас они поступают в обычные ковид-госпитали, где есть реанимация, оборудование и квалифицированный персонал.

На стадии выздоровления больных перевезут в областную психиатрическую больницу, где под ковид-койки переоборудован отдельный корпус. Решение продиктовано значительным количеством пациентов, имеющих психические заболевания. Как и другие жители, они тоже болеют COVID-19.