Якутск, 25 октября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Якутском селе Бердигестях Горного района до сих пор не сдан в эксплуатацию универсальный стрелковый комплекс стоимостью 377 млн рублей. Его должны были достроить в июле к мероприятию игры Манчаары, к которому было приурочено возведение объекта. Сейчас готовность здания составляет 98%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе министерства строительства региона.

mickrh Стрельба из лука

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«На сегодня строители полностью завершили внутреннюю отделку помещений — покрашены стены, смонтирована смотровая кабинка, облицованы плиткой кабинеты, санузлы и полы, установлен лифт. В ближайшее время специалисты приступят к сборке и расстановке тренажеров и мебели», — заверили в ведомстве.

Строит комплекс ООО «АЭБ Капитал», заказало объект ГКУ «Служба государственного заказчика Якутии». В здании создадут залы для пулевой стрельбы и для стрельбы из лука. Сейчас там монтируют антирикошетный пол и устанавливают мишени.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Якутии было построено шесть спортивных объектов, почти 400 тыс. жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Это 43,5% от общей численности населения.