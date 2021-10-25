Тбилиси, 25 октября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Бывшего президента Грузии при необходимости переведут в тюремную больницу в районе Гдлани в Тбилиси. Об этом 25 октября заявил журналистам министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.

AlexVan Тюрьма

«Вчера мы побывали в Глданской тюремной клинике №18, как сообщили нам врачи, они готовы принять Саакашвили», — сказал министр.

Он ответил на заявление аппарата Народного защитника Грузии. В нём говорится, что тюремная больница якобы не удовлетворят всем требованиям консилиума врачей, который следит за здоровьем экс-президента.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей. Они настаивают, что экс-президента надо переводить в частную клинику.