Вашингтон, 25 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. У американской исполнительницы Тейлор Свифт появилось официальное сообщество во «ВКонтакте». Об этом 25 октября пишет издание Elle Girl.

Jana Zills Тейлор Свифт

Как отмечает издание, первое сообщение в официальной группе Свифт появилось ещё 15 октября 2021 года. Спустя несколько дней артистка записала видеообращение для пользователей «ВКонтакте». «Привет, это Тейлор. Подписывайтесь на мою страницу VK и слушайте мою новую музыку», — говорит в ролике певица.

Ранее Тейлор Свифт зарегистрировалась в TikTok и анонсировала свой альбом. Певица сообщила, что её будущая пластинка RED также выйдет на виниле.