Москва, , 11:44 — REGNUM Меры по нейтрализации в России последствий энергетического кризиса, который наблюдается в настоящее время в Европе, поручил разработать правительству страны до 1 ноября президент РФ Владимир Путин. Об этом говорится в обнародованном 24 октября перечне поручений главы Российского государства правительству страны по итогам совещания с его членами.

«Правительству РФ разработать комплекс мер по нейтрализации рисков формирования в Российской Федерации негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия», — говорится в опубликованном документе.

При этом указанное поручение должно быть выполнено до 1 ноября текущего года, ответственным за него назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в России должен быть кратно увеличен.