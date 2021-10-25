Ульяновск, 25 октября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских по приглашению Палаты экономики Австрии приняла участие в Российско-Австрийском деловом совете в Вене. На мероприятии был представлен инвестиционный потенциал Ульяновской области и прошли переговоры с бизнес-сообществом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В мероприятии приняли участие вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц, Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, сопредседатель с российской стороны Владимир Артяков, сопредседатель с австрийской стороны Хельмут Лист, бизнесмены и представили торгпредства. От России были представлены делегации Архангельской, Калужской, Самарской и Ульяновской областей.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских обсудил перспективные направления сотрудничества с Дмитрием Любинским и торговым представителем России в Австрии Андреем Плотниковым, провёл переговоры с компанией по продвижению экспорта товаров ульяновских производителей и договорился о визите в регион австрийской Палаты экономики и торгпредства Австрии в РФ.

Делегация Ульяновской области встретилась с 11 потенциальными австрийскими инвесторами по новым инициативам и проектам. По итогам переговоров с руководством международного австрийско-германского холдинга Pulp Mill Holding GmbH, предприятие которого (завод гофроупаковки «Архбум») работает в регионе, достигнута договорённость о визите в Ульяновскую область. Речь идёт о большом проекте в сфере производства строительных материалов.

Также подписан документ о создании торгово-логистической инфраструктуры коллективного пользования для предприятий Ульяновской области на территории Австрии, Южной Германии и Швейцарии. Торговым партнёром выступит компания Panalpa Handels und Entwicklungs KG, которая является партнёром Российского экспортного центра по размещению на Европейских электронных торговых площадках.

Говоря о соглашении, региональные власти поясняют, что у предприятий Ульяновской области будет дилер в этом регионе ЕС, который обеспечит всю цепочку оформления и размещения товаров и услуг. Также документ предусматривает содействие в поиске партнёров для ульяновских предприятий и сопровождение экспортных контрактов, обучение, организацию бизнес-миссий, участие в выставках в Австрии и

Кроме того, в рамках рабочей поездки Алексей Русских и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили возможность организации следующего заседания Российско-Австрийского делового совета на территории Самарской и Ульяновской областей.