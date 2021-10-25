Джакарта, 25 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Легкорельсовый поезд (LRT) сошел с рельсов на эстакаде участка Мунджул на востоке столицы Индонезии Джакарты 25 октября, сообщает CNN Indonesia.

xjrshimada Поезд

Два поезда LRT находятся на стадии испытаний. Согласно полученной информации, пассажиров в поезде не было.

Точная хронология происшествия пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате аварии с участием двух автобусов в столице Индонезии Джакарте погибли три человека.