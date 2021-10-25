Москва, 25 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Сделать бесплатным проезд в общественном транспорте в некоторые дни предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Я предлагаю властям крупных городов повторить этот опыт в дни, когда всё дорожное движение встаёт в многокилометровых пробках: 1 сентября, последние рабочие дни перед новогодними праздниками, сильные снегопады», — сказал Миронов.

По его мнению, это позволит максимальному количеству автомобилистов в трудное время пересесть на общественный транспорт.

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