Москва, 25 октября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории России было выявлено 37 930 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 8 279 573.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 1069 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 231 669.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 7 186 611 человек вылечились от нового заболевания, 20 690 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 35 660 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.