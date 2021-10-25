Хартум, 25 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Судане военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, заявили в министерстве информации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

«Военные увезли премьера в неизвестное место после того, как он отказался поддержать переворот», — говорится в сообщении министерства в Facebook.

Ранее военные Судана взяли под контроль здание гостелерадио в столице Хартум.

По данным телеканала Asharq, в настоящее время два мобильных оператора из трех фактически не работают, жители испытывают большие трудности и перебои со связью.