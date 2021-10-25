Чита, 25 октября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. При формировании бюджета Забайкальского края на 2022 год возникли трудности. Как пояснил 25 октября во время оперативного совещания первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер, сейчас стоит основной вопрос по заработной плате — у некоторых министерств лимиты на зарплату практически исчерпаны.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил ускорить работу по этому вопросу с федерацией.

«Депутаты и сенаторы готовы помогать. Надо срочно проводить работу по этому вопросу с Минфином РФ и правительством», — сказал глава региона.

Скорее всего, законопроект о бюджете региона на следующий год будет рассмотрен на внеочередной сессии забайкальского парламента.

Напомним, ранее о том, что бюджет Забайкальского края в 2022 году останется социально направленным, известил исполняющий обязанности министра финансов региона Дмитрий Семёнов.

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