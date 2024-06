Белград, 25 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила на церемонии открытия чемпионата мира по боксу среди мужчин 2021 (AIBA Men’s World Boxing Championships 2021). Об этом артистка сообщила в личном Instagram-аккаунте 25 октября.

Скриншот видео в YouTube Ольга Бузова

По словам Бузовой, она исполнила две песни — свой вариант советской композиции «Катюша», а также собственный трек Not enough for me. «Сегодня я пела этот хит на открытии, которое смотрели в прямом эфире аж 120 стран», — поделилась артистка.

ИА REGNUM напоминает, что чемпионат мира по боксу среди мужчин 2021 пройдёт в Белграде (Сербия). Изначально мероприятие должно было пройти в Индии, однако его перенесли из-за разногласий по поводу оплаты за размещение спортсменов.