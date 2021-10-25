Симферополь, 25 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Дополнительные модульные холодильники для моргов планируют закупить в Крыму. Об этом журналистам 25 октября сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «QR-коды, каникулы, ограничения: все новости о борьбе с COVID-19 в России»

«Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие морги и производить хранение умерших в надлежащем состоянии», — отметил глава минздрава региона.

Необходимость в этом возникла в связи с ростом смертности из-за пандемии коронавируса. Только за последние сутки в регионе подтверждена смерть 12 ковид-пациентов, всего СOVID-19 унёс жизни уже 2 894 жителей Крыма.