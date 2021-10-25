Красногорск, 25 октября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Химки» Игорь Черевченко покинул свой пост. Об этом 25 октября сообщил депутат Госдумы, экс-министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков в своём Telegram-канале.

Soccer.ru Игорь Черевченко

Отмечается, что «Химки» и Черевченко расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. К следующей игре команду будут готовить тренер молодёжной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.

27 октября «Химки» сыграют с «Балтикой» в матче группового этапа Кубка России.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября «Химки» проиграли «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:4. В настоящее время команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, Черевченко возглавлял «Химки» с сентября 2020 года. Под его руководством команда заняла восьмое место в РПЛ по итогам сезона 2020/21, это самый высокий результат за всю историю клуба.