Ярославль, 25 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Департамент культуры Ярославской области разъяснил порядок работы учреждений культуры после старта дополнительных ограничительных мер с 27 октября 2021 года. Методические рекомендации опубликованы на сайте правительства региона.

Волковский театр

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе будут введены QR-коды для посещения ряда заведений. В качестве альтернативы предложена 30-процентная загрузка зала.

Каждое учреждение культуры должно самостоятельно уведомить ярославцев о том, какой вариант был выбран, на официальном сайте или в социальных сетях, а также на кассах.

QR-код нужно будет предъявлять в электронном виде или носить с собой распечатанный сертификат о вакцинации. Подойдёт и справка о перенесённом COVID-19 в течение полугода. Проверять наличие того или иного документа будут не в момент покупки билета, а непосредственно перед входом в зал.

«Сотрудник организации сверяет данные предъявляемого сертификата с данными документа, удостоверяющего личность, и при отсутствии расхождений производит гашение билета установленным порядком. Сертификат на бумажном носителе возвращается владельцу. В ином случае посещение организации не допускается. В момент покупки билета сертификат не предъявляется», — пояснили в департаменте.

В случае с 30-процентной загрузкой залов, учреждение должно руководствоваться правилом социальной дистанции — 2,5 квадратных метра на 1 человека.

Юридическим лицам и предпринимателям по прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в период с 23.00 до 6.00.