Ярославцам объяснили режим работы учреждений культуры с 27 октября
Ярославль, 25 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Департамент культуры Ярославской области разъяснил порядок работы учреждений культуры после старта дополнительных ограничительных мер с 27 октября 2021 года. Методические рекомендации опубликованы на сайте правительства региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе будут введены QR-коды для посещения ряда заведений. В качестве альтернативы предложена 30-процентная загрузка зала.
Каждое учреждение культуры должно самостоятельно уведомить ярославцев о том, какой вариант был выбран, на официальном сайте или в социальных сетях, а также на кассах.
QR-код нужно будет предъявлять в электронном виде или носить с собой распечатанный сертификат о вакцинации. Подойдёт и справка о перенесённом COVID-19 в течение полугода. Проверять наличие того или иного документа будут не в момент покупки билета, а непосредственно перед входом в зал.
В случае с 30-процентной загрузкой залов, учреждение должно руководствоваться правилом социальной дистанции — 2,5 квадратных метра на 1 человека.
Юридическим лицам и предпринимателям по прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в период с 23.00 до 6.00.