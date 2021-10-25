Чебоксары, 25 октября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Чебоксарах местного жителя осудили за случайный выстрел в знакомого, который прозвучал во время укладки оружия в чехол. Мужчина оштрафован на 50 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Перед судом предстал 49-летний чебоксарец. Инцидент произошёл 26 октября 2019 года в Алатырском районе после охоты.

По данным правоохранителей, фигурант уголовного дела перед посадкой в автомобиль не разрядил самозарядный охотничий карабин. В ведомстве отмечают, что чебоксарец также должен был убедиться в отсутствии патрона в патроннике, включить предохранитель и поместить карабин в чехол.

«В салоне машины он положил оружие дулом в водителя и стал складывать в чехол. В это время произошёл неприцельный выстрел», — говорят в следственном управлении.

В результате был ранен 47-летний водитель, который остался инвалидом.

Суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ), назначив 50 тыс. рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в Янтиковском районе Чувашии по подозрению в браконьерстве задержаны четверо охотников. В багажнике полицейские обнаружили туши разделанных кабанов.

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