Омск, 25 октября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Несмотря на сезон, в Омской области вновь подорожали овощи — огурцы, помидоры, картофель и ряд других товаров.

Publicdomainpictures.net Продукты

По данным территориального управления статистики, рост цен более чем на 5% отмечается в группе продовольственных товаров на огурцы, помидоры, картофель, в группе непродовольственных товаров — на туалетное мыло.

Стоимость картофеля достигла отметки более 32 руб. за килограмм, цены на свежие помидоры и огурцы вновь стали трехзначными: килограмм помидоров стоит в среднем 113 руб., огурцов — 104 руб., в течение недели зафиксировали максимальный рост на эти овощи с начала года. От 3 до 5% выросли цены на сахар-песок, сосиски и сардельки, маргарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске за неделю с 5 по 12 октября подорожал ряд продуктов питания, в том числе хлеб и молоко.

Читайте также: Хлеб и молоко подорожали в Омске