Абакан, 25 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В столице Хакасии Абакане правоохранители ищут неизвестных, повредивших вазон на комплексе Славы сотрудникам органов внутренних дел — участникам Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

МВД Хакасии Вандалы повредили памятник в Абакане

Инцидент произошёл вечером 24 октября. Вандалы попали на камеру видеонаблюдения. Судя по кадрам, ими оказались две девушки, причём, одна из них снимала происходящее на телефон.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники УМВД России по г. Абакану устанавливают личность граждан, попавших в объектив камеры видеонаблюдения», — отметили в ведомстев.

Жителей просят помочь полиции в розыске девушек.

Читайте также: В Приамурье подожгли памятник погибшим в Великой Отечественной войне