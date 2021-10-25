Сеул, 25 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В третьем квартал 2021 года объём обработанных грузов в портах Южной Кореи вырос на 8,1% в годовом исчислении, до 393,03 млн тонн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей морских дел и рыболовства страны.

Martin Pueschel Порт Пусан. Южная Корея

Согласно опубликованным данным, обработка экспортно-импортных грузов в портах страны составила 338,85 млн тонн, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост показателя связан с восстановлением мировой экономики, а также увеличением импорта и экспорта нефтехимической продукции, автомобилей и сырья.

Объём контейнерных грузов также увеличился на 3,2%, до 7,34 млн 20-фунтовых контейнеров, а неконтейнерных грузов — на 9,1%, до 61,71 млн тонн.

В сентябре объём обработанных грузов составил 127,23 млн тонн, что на 2,8% больше по сравнению с августом текущего года. Обработка экспортно-импортных грузов также увеличилась на 2,9%.