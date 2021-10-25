Ереван, 25 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Оппозиционный блок «Армения» проведёт в Ереване 9 и 10 ноября массовые протестные акции в годовщину окончания войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил вице-спикер парламента от блока Ишхан Сагателян в Facebook.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

«Десятки раз публично заявлял и вновь повторю, что наша цель — предостеречь Армению от тюркизации и подписания новых предательских соглашений», — написал Сагателян.

Уведомление по проведении протестных акций подано в мэрию столицы. Планируется провести митинг и шествие. Кроме того, как отметил Сагателян, в течение ближайших дней блок «Армения» обнародует план дальнейших протестных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября 2020 года. В ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня. Часть территории Нагорного Карабаха перешла под контроль Баку.