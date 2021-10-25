Минкультуры РФ объявило многомиллионный тендер на реставрацию здания ФСО
Москва, 25 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министерство культуры России 24 ноября 2021 года планирует определить победителя открытого конкурса, в задачи которого будет входить реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Корпус с апартаментами их императорских высочеств и конюшенный корпус у Кремлевской стены, конец 1820-х годов, архитектор И. Т. Таманский, 1838 — 1851 годы, архитектор К. А. Тон». Он располагается на территории другого объекта культурного наследия федерального значения — «Московского Кремля». Начальная цена лота превышает 993 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.
Работы, которые профинансируют из федерального бюджета, должны быть выполнены до 20 октября 2024 года. Начальная цена — 993 464 911,96 рубля, предусмотрено 50% авансирование.
«Обязательными условиями выполнения работ по государственному контракту является наличие у подрядчика лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, — отмечается в документации, — а также наличие аттестации Министерства культуры РФ в установленном порядке у физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с подрядчиком».
Победитель тендера среди прочего должен будет провести археологические исследования, раскопки, обследования.
Пользователь здания — Федеральная служба охраны РФ. Речь идёт об объекте общей площадью 9,6 тыс. кв. м, этажностью — 3−4 этажа.