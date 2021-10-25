Москва, 25 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министерство культуры России 24 ноября 2021 года планирует определить победителя открытого конкурса, в задачи которого будет входить реставрация объекта культурного наследия федерального значения «Корпус с апартаментами их императорских высочеств и конюшенный корпус у Кремлевской стены, конец 1820-х годов, архитектор И. Т. Таманский, 1838 — 1851 годы, архитектор К. А. Тон». Он располагается на территории другого объекта культурного наследия федерального значения — «Московского Кремля». Начальная цена лота превышает 993 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство Культуры РФ

Работы, которые профинансируют из федерального бюджета, должны быть выполнены до 20 октября 2024 года. Начальная цена — 993 464 911,96 рубля, предусмотрено 50% авансирование.

«Обязательными условиями выполнения работ по государственному контракту является наличие у подрядчика лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, — отмечается в документации, — а также наличие аттестации Министерства культуры РФ в установленном порядке у физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с подрядчиком».

Победитель тендера среди прочего должен будет провести археологические исследования, раскопки, обследования.

Пользователь здания — Федеральная служба охраны РФ. Речь идёт об объекте общей площадью 9,6 тыс. кв. м, этажностью — 3−4 этажа.