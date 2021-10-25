Пенза, 25 октября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Пензенской области до 1 декабря планируют завершить все сельскохозяйственные работы. Соответствующую задачу 25 октября поставил губернатор региона Олег Мельниченко.

Pitsch Озимые поля

Глава области распорядился о незамедлительном информировании его при возникновении сложных вопросов в ходе завершения уборочных и посевных работ.

«Надо организовать мониторинг посева озимых культур — главам администраций районов на это надо обратить внимание», — подчеркнул Мельниченко.

Перед аграриями также поставлена задача по увеличению посевных площадей в 2022 году.

«Несмотря на сложные погодные условия, мы сельскохозяйственную кампанию этого года прошли неплохо. По России входим в число ведущих регионов в сфере АПК. Давайте готовиться к 2022 году», — добавил губернатор.

По оперативным данным минсельхоза Пензенской области на 25 октября валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн 255 тыс. тонн зерна при средней урожайности 27,3 ц/га. Всего планируется произвести не менее 2 млн 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 2,1 млн тонн сахарной свеклы, 610 тыс. тонн масличных, 317 тыс. тонн картофеля и 127,5 тыс. тонн овощей.

В 2020 году в регионе собрали более 3,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, вернули в оборот 37 тыс. гектаров пашни. Таким образом, по итогам текущей уборочной кампании сбор зерна снизился почти на 1,5 млн тонн по сравнению с прошлым годом.

Как сообщало ИА REGNUM, в валовом региональном продукте Пензенской области порядка 15% приходится на сельское хозяйство.

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