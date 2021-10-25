Берлин, 25 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Обнародованы снимки дорожных испытаний модернизированного кроссовера Volkswagen Tayron. Фотографии автомобиля размещены на сайте Autohome.

Autohome Volkswagen Tayron

Судя по снимкам, авто покрыто камуфляжем на носовой части, корме и на нижней части боковых дверей. Нет информации о том, где проходило тестирование.

На прототипе можно разглядеть новые фары, иную решётку радиатора, модернизированный передний бампер с новым трапециевидным воздухозаборником и переработанные задние фонари.

В модельной линейке марки данная модель занимает место на ступень выше Volkswagen Tiguan. Габаритные размеры рестайлингового Tayron составляют: 4590×1860×1660 мм. Расстояние же между колёсами автомобиля составляет 2731 мм. В качестве силового агрегата у машины стоит турбодвигатель рабочим объёмом 1,4 и 2,0 литра и мощностью 150 или 186 л. с. соответственно.

Ранее стало известно, что Skoda займется созданием новых бюджетных моделей для российского рынка на базе платформы MQB-A0-IN.

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