Иркутск, 25 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Иркутской области задержан оперативный дежурный одного из отделов полиции Межмуниципального управления МВД России «Иркутское». Как поясняет сегодня, 25 октября, пресс-служба территориального МВД РФ, предварительно установлено, что подозреваемый получил от доставленного в отдел полиции иностранного гражданина 30 тысяч рублей и автомобиль.

Цитата из м/ф «Вперёд». Реж. Дэн Скэнлон. 2020. США Полицейский

Мзда предназначалась за не привлечение нарушителя к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации («Получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2021 года прямо на рабочем месте был задержан начальник отдела полиции №10 МУ МВД России «Иркутское». По версии следствия, в конце 2020 года он через посредника получил от гражданина КНР взятку в размере 200 тысяч рублей. Позднее его обвинили ещё и в мошенничестве.

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