Москва, 25 октября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Телеведущая и блогер Регина Тодоренко заявила о своём уходе из Instagram. Она опубликовала пост на эту тему в личном аккаунте в социальной сети 24 октября.

Скриншот с YouTube Регина Тодоренко

«Пришло время и мне уйти из Instagram. Не волнуйтесь, у меня всё хорошо», — заверила подписчиков Тодоренко. Она не сообщила, на какой промежуток времени покинет соцсеть и причину своего решения.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Регину Тодоренко за рекламную интеграцию с ювелирным брендом Sokolov. Они назвали актёрскую игру телеведущей «отвратительной», а произносимый ею текст «пошлым».