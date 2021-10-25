Москва, 25 октября 2021, 11:14 — REGNUM Не зря команду Зеленского называют детьми — они не понимают, о чем говорят и к чему это может привести, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова советника офиса президента Украины.
ИА REGNUM
Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
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