Москва, , 11:14 — REGNUM Не зря команду Зеленского называют детьми — они не понимают, о чем говорят и к чему это может привести, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова советника офиса президента Украины.

ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Любые ракетные установки на территории Украины, а следом и Прибалтики в итоге будут … эээ… неспособными стрелять в сторону России.

Думаю, что народные республики способны техническими способами это сделать. И никому из здравых политиков в России и в Европе не хочется переходить такую красную черту.

Но мы вынуждены будем защитить себя, и это будет совсем иная реальность», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина работает над своей ракетной программой и в недалёком будущем сможет «направить ракеты на Москву», заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

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