Санкт-Петербург, 25 октября, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд в период с 1 по 3 ноября, когда во всей стране объявлен режим нерабочих дней, продолжит работу в обычном режиме, с учетом имеющихся ограничений. Об этом 25 октября сообщили в пресс-службе суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Городской Суд

При этом районные суды Петербурга имеют право самостоятельно определить режим работы в зависимости от эпидемиологической обстановки среди сотрудников суда.

«Режим работы конкретного суда необходимо смотреть на сайте этого суда», — порекомендовали в пресс-службе.

Напомним, постановлением Смольного с 30 октября по 7 ноября в Петербурге вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции. Кроме того, с 1 ноября в Петербурге вводится система QR-кодов при посещении общественных мест.