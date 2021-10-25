Москва, 25 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. На нынешней неделе в столице России прогнозируется разная погода. Об этом 25 октября рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Осень в Москве

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«Погода будет разная. Сейчас она больше соответствует концу ноября, потому что температура в Москве понижалась до −2…−4 °С, и день будет довольно холодный. В Москве — +1…+3 °С, но осадков не ожидается. Во вторник — переменная облачность, без осадков. Ночь станет чуть теплее, потому что приблизится один из тёплых фронтов. Минимальная температура — 0…+2 °С, только местами до — 1 °C в Москве, по области — от — 3 до +2 °С. Завтра дневная температура в городе уже +5…+7 °С, по области — +3…+8 °С, но сохранится довольно ветреная погода, местами порывы 12—14 м/с», — приводит ее слова RT.

Также синоптик уточнила, что в ночь на 27 октября температура воздуха в Москве составит +1…+3°С, а в Подмосковье — до — 1 °C, при этом днем ожидается облачная с прояснениями, местами небольшой дождь и температура около +6…+7 °С.

«В последующие дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, местами небольшой дождь в течение четверга и пятницы. Минимальная температура — +1…+6 °С, максимальная — +5…+10 °С. Самым тёплым, комфортным будет субботний день 30 октября, погоду вновь будет определять антициклон, мы будем в его тёплой части», — добавила Позднякова.

При этом она уточнила, что минимальная температура в Москве в этот день составит около +6…+7 °С, а дневная температура — +10…+12 °С, по области — +8…+13 °С, что, по словам синоптика, соответствует первым числам октября, а не концу месяца.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 25 октября, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +2… +4 °C.