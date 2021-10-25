София, 25 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Военная прокуратура Болгарии не установила фактов коррупции при создании инфраструктурных объектов для новых истребителей F-16, поступающих на вооружение ВВС страны. Об этом 25 октября сообщает болгарское телевидение.

Истребитель F-16

Специальная комиссия проверяла сигналы о нецелевом использовании средств в ходе строительства соответствующих ангаров и ремонта взлетно-посадочной полосы на двух военных аэродромах страны. Сигналы были поданы служебным руководством министерства обороны Болгарии в мае нынешнего года. Согласно представленным тогда документам, до 80% заказов по объектам инфраструктуры в 2020-м году были реализованы без необходимого в этом случае конкурса подрядчиков.

Несмотря на выводы, сделанные прокуратурой, в минобороны Болгарии отметили, что указанные проверки будут продолжены. По словам главы минобороны страны Георги Панайотова, свое мнение по этому поводу должны высказать инспекторы Агентства государственной финансовой инспекции.

Напомним, в начале 2020 года американская компания Lockheed Martin получила заказ на производство восьми самолетов F-16 для болгарских ВВС на общую сумму $512 миллионов. Для размещения новых боевых единиц потребовалось создание дополнительных наземных объектов стоимостью 92 миллиона евро.