Ростов-на-Дону, 25 октября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» крупно победил в матче пятого тура предварительного этапа Лиги чемпионов. На домашней площадке подопечные Пера Юханссона выиграли у «Боруссии» (Германия) со счётом 37:27.

Armin Kuebelbeck Гандбол

«Я знал, что у «Боруссии» есть проблемы из-за травм, при этом они показывают очень хорошую игру против топ-команд. Ещё до начала игры нам было важно продемонстрировать, что сопернику будет очень сложно играть так, как раньше. В перерыве у меня возникло ощущение, что «Боруссия» может отыграться, они выступали без напряжения», — прокомментировал наставник ростовской команды.

ИА REGNUM напоминает, что ранее «Ростов-Дон» победил в Черногории местную «Будучность»со счётом 19:25.