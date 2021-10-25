Якутск, 25 октября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Якутии остро стоит вопрос таяния вечной мерзлоты. Этот процесс влияет на изменение ландшафта некоторых территорий республики и вредит жилым домам, сообщил в видеосюжете телеканал РБК.

Алексей Маслаков Изучение вечной мерзлоты

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На видео снят заброшенный аэропорт в посёлке Чурапча, который превращается в болото. В некоторых местах населённого пункта земля вздымается огромными пузырями, под которыми почва провисла или обрушилась. Из-за таяния вечной мерзлоты над землёй поднимает некоторые дома, владельцам приходится подсыпать под них грунт. Здания начали разрушаться и в Якутске из-за того, что мерзлота то возвышается, то опускается.

«На широте Якутска мы наблюдает особые нарушения антропогенных ландшафтов — не защищенных лесом ландшафтов. Потому что лес для нашего региона является защитным экраном от вечной мерзлоты», — отметил ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова Александр Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил докладывать ему о состоянии вечной мерзлоты. Соответствующее распоряжение он сделал по итогам пленарного заседания в рамках Восточного экономического форума.