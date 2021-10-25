Улан-Удэ, 25 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Бурятии ожидается ухудшение погоды 26 октября. По северной половине республики пройдёт сильный снегопад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

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Ветер усилится до 15−20 метров в секунду. На дорогах возможны гололедица, снежные накаты и заносы.

В связи с этим спасатели призвали жителей соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

«В условиях ухудшения видимости водителям при передвижении на автотранспорте рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, скоростной режим и дистанцию», — отметили в ведомстве.