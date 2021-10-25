Братск, Иркутская область, 25 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В поселке Осиновка Иркутской области пришлось задействовать выдвижную лестницу пожарной машины, чтобы вызволить из домашнего плена четырёх мальчиков в возрасте от 1 до 10 лет. Несколько дней они находились без присмотра взрослых в квартире, расположенной на третьем этаже жилого дома. Подробности сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Dean Wissing Ребенок у окна

О запертых детях правоохранителям сообщила местная жительница, которая видела, как им по спущенной веревке передавали продукты питания. На видеокадрах, опубликованных на официальном сайте правоохранителей, видно, как мальчиков вызволяли из окна квартиры.

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Личность мамы мальчиков установлена. Она неоднократно привлекала внимание инспекторов и находится на учете ПДН.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Усть-Куте Иркутской области осудили 30-летнюю местную жительницу, дети которой, оставшись одни, погибли на пожаре.

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