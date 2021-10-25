Лос-Анджелес, США, 25 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:118.

(сс) Martin Springall Спортивный комплекс «Стэйплс-центр». Домашняя арена баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Мемфиса» Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 40 очков и 10 подборов. Кроме того, центровой Стивен Адамс набрал 14 очков и сделал 16 подборов.

В составе «Лейкерс» форвард Кармело Энтони набрал 28 очков, а защитник Рассел Уэстбрук сделал дабл-дабл из 13 очков и 13 передач.

«Лейкерс» одержали первую победу в нынешнем сезоне. В первых двух матчах команда потерпела два поражения.

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