Вашингтон, 25 октября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. История любви музыканта Оззи Осборна и его жены Шэрон Осборн получит экранизацию. Об этом 24 октября сообщило издание «Афиша Daily».

(сс) Portal Focka Оззи Осборн

Фильм снимет студия Sony Pictures совместно с компанией Polygram Entertainment. Как отмечает издание, кинолента будет похожа на документальный фильм о супругах. «Наши отношения временами были дикими, безумными и опасными, но именно наша бессмертная любовь держала нас вместе», — дала комментарий Шэрон Осборн о предстоящем проекте.

ИА REGNUM напоминает, что на телеканале MTV транслировалось реалити-шоу «Семейка Осборнов» о жизни Оззи Осборна, его жены и троих детей. Проект транслировался с 2002 по 2005 год.