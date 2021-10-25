Южно-Сахалинск, 25 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. На Сахалине в 2021 году зафиксирован рост таможенных преступлений — на 25 октября возбуждено 13 уголовных дел, что на 30% больше в сравнении с прошлым годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Сахалинской таможни.

Kaluganews.com На таможне

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В первую очередь рост преступлений вызван присоединением к Сахалинской таможни Магаданской и Камчатской.

Большая часть таможенных преступлений связана с контрабандой наркотиков, которые пересылались почтой из Китая, Италии, Нидерландов. Вес изъятых запрещенных веществ превысил 5 кг.

Три уголовных дела связаны с контрабандой мяса крупного рогатого скота — из Аргентины было незаконно ввезено в Петропавловск-Камчатский мяса на сумму более 21 млн рублей.

На Колыме и Чукотке заведено два уголовных дела за контрабанду сильнодействующих веществ.

За 9 месяцев таможенники возбудили 441 дело об административных правонарушениях. Выписано штрафов на сумму 293 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, таможенный пункт пропуска «Нижнеленинское» в Еврейской автономной области через железнодорожный мост в Китай, должен начать работу весной 2022 года.