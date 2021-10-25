Брянск, 25 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Тело мужчины с осколочными ранениями обнаружено в квартире многоэтажного дома в микрорайоне Московский Брянска. Молодой человек 1992 года рождения погиб от взрыва гранаты во время встречи с приятелями, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Brighterkashmir.com Взрыв гранаты

По предварительным данным, четверо мужчин ночью 24 октября распивали спиртное в квартире. В какой-то момент в помещении произошла детонация гранаты, один человек погиб. Эксперты устанавливают обстоятельства происхождения взрывного устройства и причины его подрыва, изъяты необходимые материалы для назначения и проведения судебных экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статьям причинение смерти по неосторожности, незаконное приобретение, хранение и ношение взрывных устройств.