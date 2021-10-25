София, 25 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. Вторая попытка снять с мели сухогруз VERA SU, потерпевший аварию у причерноморского села Камен-Бряг (Добричская область Болгарии), завершилась безрезультатно. Об этом 25 октября сообщило Радио Болгарии.

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Согласно официальной информации, 24 октября три буксира и несколько спасательных команд в течение пяти часов намеревались вытащить застрявший у скал корабль, однако из-за ухудшения погоды соответствующую акцию пришлось прекратить. Кроме того, были приостановлены и работы по разгрузке судна.

По словам представителей Морской администрации Добрича, в настоящее время VERA SU не представляет серьезной угрозы для экологии региона. Из машинного отделения корабля было выкачано топливо, а в корпусе заделаны полученные при аварии пробоины.

Напомним, сухогруз VERA SU, шедший под флагом Панамы и перевозивший с Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, сел на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. При этом в Черное море попало несколько тонн химикатов. Капитан корабля и его помощник были арестованы за нарушение правил навигации.