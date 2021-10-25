Хартум, 25 октября 2021, 11:04 — REGNUM Военные Судана взяли под контроль здание гостелерадио в столице Хартум, сообщает 25 октября телеканал Al Arabiya.
Отмечается, что многие находившиеся в этот момент в здании сотрудники были задержаны.
По данным телеканала Asharq, в настоящее время два мобильных оператора из трех фактически не работают, жители испытывают большие трудности и перебои со связью.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее столицу Судана Хартум полностью заблокировали военные.
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