Берлин, 25 октября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. За прошедшие выходные прокачка газа по трубопроводу Ямал — Европа уменьшилась до около 0,3 млн куб. м в час. Это 25 октября следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Gazprom.ru Схема газопровода «Ямал — Европа»

Согласно этим данным, утром 25 октября прокачка газа по указанному газопроводу составляла 333 тыс. куб. м в час, в то время как 22 октября она была на уровне 0,5 млн куб. м в час. В результате этого поставки газа за сутки по трубопроводу Ямал — Европа могут составить примерно 8 млн куб. м.

В то же время, компания «Газпром» бронировала прокачку газа по названному трубопроводу в октябре и ноябре в объеме около 31 млн куб. м в сутки.

Отметим, транснациональный газопровод Ямал — Европа проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии и его проектная мощность составляет 32,9 млрд куб. м газа в год.