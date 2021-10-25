Екатеринбург, 25 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге повредили старинный дом, являющийся объектом культурного наследия. Об этом пишут СМИ.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

По данным Е1.ru, речь идёт об усадьбе ротмистра Переяславцева по ул. Карла Либкнехта, 3. Якобы экскаватор повредил часть этого здания.

Свердловское Управление госохраны уже начало проверку. По данным ведомства, объект реконструируют. При этом проектом предусмотрен демонтаж некоторых стен. Ранее в ходе экспертизы состояние ряда конструкций здания, а также крыши, фундаментов, перекрытий и стен было оценено как недопустимое.

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