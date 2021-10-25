Эрзинский район, Тыва, 25 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. На территории сельского поселения Бай-Даг в Эрзинском районе Тувы введён карантин из-за угрозы распространения бешенства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, 21 октября здесь был найден труп павшего медведя.

mubiz06 Рычащий медведь

В результате экспертизы выяснилось, что животное было заражено бешенством. В связи с этим минсельхоз республики подал представление о введении ограничительных мер.

«Для предупреждения дальнейшего распространения заболевания бешенством животных и людей распоряжением главы региона на указанной территории и в радиусе 20 километров от эпизоотического очага введен карантин», — отметили в правительстве.

В период действия карантина запрещены ввоз и вывоз животных, в том числе собак и кошек, а также мяса за пределы очага бешенства. Власти также разработали план мероприятий по ликвидации бешенства животных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минприроды республики предупредили жителей о возможном нападении медведей. В сентябре хищник вышел к чабанской стоянке в Тере-Хольском районе.

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