Сакраменто, США, 25 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:107.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов. В составе «Сакраменто» форвард Харрисон Барнс набрал 24 очка.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» Карри набрал 45 очков.