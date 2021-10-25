София, 25 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В столице Болгарии Софии возобновились демонстрации против массовой вакцинации от COVID-19 и других массовых карантинных мер, введенных правительством страны. Об этом 25 октября сообщило Болгарское радио со ссылкой на свои источники.

Антонова Дарья ИА REGNUM Акция протеста

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По свидетельствам очевидцев, протестующие расположились у здания министерства здравоохранения и входа в центральный корпус Народного собрания (парламента) страны. Манифестанты развернули плакаты с надписями: «Нет — проведению медицинских опытов над болгарами!» и «Уничтожьте смертоносные вакцины!». Кроме того, организаторы акции объявили о намерении проводить «личные беседы» с инспекторами, контролирующими ход вакцинации в медицинских учреждениях.

По данным софийской полиции, в целом манифестация носит мирный характер. Полиция не предпринимала мер по прекращению протестных мероприятий.

Напомним, дополнительные карантинные правила действуют в Болгарии с 21 октября нынешнего года. Они предусматривают прекращение работы школ, ПТУ и колледжей, а также вузов дневной формы обучения. Посещение общественных мест, включая кинотеатров и кафе, разрешено только при наличии «Зеленого сертификата».

По состоянию на 25 октября число выявленных граждан Болгарии, заразившихся коронавирусом, составило 539 тысяч человек. Из них скончались 23 073 пациентов.